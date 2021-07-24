Hindistan'daki sel ve heyelan felaketinde can kaybı 136'ya yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hindistan'daki sel ve heyelan felaketinde can kaybı 136'ya yükseldi

Hindistan'daki sel ve heyelan felaketinde can kaybı 136'ya yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 136'ya yükselirken, yaklaşık 90 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 136'ya yükselirken, yaklaşık 90 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Hindistan'ın batısında etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında bilanço artıyor. Maharashtra eyaletinde toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 136'e yükseldiği bildirildi. Cumartesi sabahı itibariyle şiddetli yağışların devam ettiği, sel ve heyelan bölgelerinden yaklaşık 90 bin kişinin güvenli yerlere tahliye edildiği aktarıldı.

Eyalet Başbakanı Uddhav Thackeray gazetecilere yaptığı açıklamada, "Beklenmeyen çok şiddetli yağışlar birçok yerde toprak kaymalarını tetikledi ve nehirler taştı. Barajlardan suyu boşaltmak zorunda kalıyoruz ve nehir kıyılarında oturanları daha güvenli yerlere taşıyoruz" dedi.

Ulusal Afet Müdahale Gücü, Hint ordusu, Sahil Güvenlik, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve diğer ekipler, kurtarma çabalarına devam ederken, Raigad, Satara ve Ratnagiri'de büyük hasar meydana geldiği belirtildi. Ayrıca, komşu eyaletler Karnataka ve Telangana'da da yoğun yağışların ardından nehirlerin taştığı kaydedildi. - MUMBAİ

Hindistan'daki sel ve heyelan felaketinde can kaybı 136'ya yükseldi
Hindistan'daki sel ve heyelan felaketinde can kaybı 136'ya yükseldi
Hindistan'daki sel ve heyelan felaketinde can kaybı 136'ya yükseldi
Hindistan'daki sel ve heyelan felaketinde can kaybı 136'ya yükseldi
Hindistan'daki sel ve heyelan felaketinde can kaybı 136'ya yükseldi
Hindistan'daki sel ve heyelan felaketinde can kaybı 136'ya yükseldi
Hindistan'daki sel ve heyelan felaketinde can kaybı 136'ya yükseldi
Hindistan'daki sel ve heyelan felaketinde can kaybı 136'ya yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çin'deki sel felaketinde mucize! Enkaz altında kalan bebek, 24 saat sonra sağ kurtarıldı
Çin'deki sel felaketinde mucize! Enkaz altında kalan bebek, 24 saat sonra sağ kurtarıldı
Kaybolmadan dakikalar önce sosyal medyadaki son hikayesini böyle çekmiş
Kaybolmadan dakikalar önce sosyal medyadaki son hikayesini böyle çekmiş
Otomobiller sel suları altında kaldı...Mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarıldı
Otomobiller sel suları altında kaldı...Mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Fuat Oktay Mustafa Demir Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Düm Tek Tek Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Diego Aytaç Kara Burak Elmas Rachid Ghezzal Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hindistan'daki sel ve heyelan felaketinde can kaybı 136'ya yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 12:36:28. #1.16#

title