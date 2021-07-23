Hindistan'daki sel ve heyelan felaketinde can kaybı 47'ye yükseldi
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Hindistan'daki sel ve heyelan felaketinde can kaybı 47'ye yükseldi

Hindistan'daki sel ve heyelan felaketinde can kaybı 47'ye yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinin Raigad bölgesinde muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 47'ye yükseldi.

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinin Raigad bölgesinde muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 47'ye yükseldi.

Hindistan'ın batısında etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında bilanço artıyor. Maharashtra eyaletinin Raigad bölgesinde aralıksız yağan yağmurun yol açtığı toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 47'ye yükseldiği bildirildi. Bölgede binden fazla kişinin mahsur kaldığı ve tahliye edilmeleri için helikopterler kullanıldığı belirtilirken, en az 30 kişinin de kayıp olduğu aktarıldı. Yaralı sayısı açıklanmazken, yaralıların hastanelere kaldırıldığı ve masrafların devlet tarafından karşılanacağı ifade edildi.

Hindistan Başbakanı Narendre Modi yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlere yönelik üzüntüsünü dile getirerek, "Maharashtra'daki durum yakından takip ediliyor ve mağdurlara yardım sağlanıyor" dedi.

Deniz Kuvvetleri, yerel yardım ekipleri, sahil güvenlik ve Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) eyalet genelinde sel ve toprak kaymalarından etkilenen bölgelere sevk edildi. Deniz Kuvvetleri, Maharashtra eyaletinde sel ve toprak kaymalarından etkilenen bölgelerde tahliye çalışmaları için kurtarma ekiplerinin seferber edildiğini açıkladı.

Meteoroloji servisi, eyaletteki bazı bölgeler için önümüzdeki birkaç gün şiddetli yağışların devam edeceğini belirten kırmızı uyarı yayınladı. Hindistan medyası ise Maharashtra eyaletinde Temmuz ayında son 40 yılın en şiddetli yağışının etkili olduğunu ifade etti. - YENİ DELHİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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