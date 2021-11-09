Hindistan'daki sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Hindistan'daki sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hindistan'ın Chennai kentinde 2015'ten bu yana görülen en şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Chennai kentinde 2015'ten bu yana görülen en şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın doğusundaki Tamil Nadu eyaletinin başkenti Chennai kentinde şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinin etkisi sürüyor. Cadde ve sokakların sular altında kaldığı Chennai'de en az 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Şimdiye kadar yüzlerce kişinin tahliye edildiği sel bölgesinde önümüzdeki 2 gün içinde daha fazla yağış beklendiği belirtilerek, şiddetli yağışların alçak bölgelerde daha fazla su baskınını tetikleyebileceği ifade edildi. Chennai genelinde eğitime ara verilirken, yetkililer seyahat edilmemesi tavsiyesinde bulundu. Chennai Belediyesi ise şehir genelinde yardım merkezleri ve sağlık kampları açarak, sel mağdurlarına yiyecek dağıttı. Chennai'nin bazı bölgelerinde elektrik çarpmalarını engellemek için güç besleme ünitelerinin kapatılması nedeniyle elektrik kesintileri yaşanırken, Ulusal Afet Müdahale Gücü ve ordunun desteğiyle selden etkilenen bölgelerde kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, Hindistan meteoroloji uzmanları, kentin 2015 yılından bu yana 24 saat içindeki en yüksek yağışı aldığını açıklamıştı.

-İHA-

Hindistan'daki sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'daki sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'daki sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'daki sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'daki sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'daki sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'daki sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'daki sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti

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