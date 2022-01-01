Hindistan'daki maden arama alanındaki heyelanda 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hindistan'daki maden arama alanındaki heyelanda 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Hindistan'daki maden arama alanındaki heyelanda 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
AA / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

Hindistan'ın Haryana eyaletinde bir maden arama alanındaki heyelanda 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Haryana eyaletinde bir maden arama alanındaki heyelanda 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Timesof India'nın haberine göre, İçişleri Bakanı Anil Vij, Bhiwani ilçesindeki maden arama alanında heyelan meydana geldiğini açıkladı.

Vij, heyelanda yaşamını yitiren 4 kişinin cesetlerinin toprak altından çıkarıldığını, olayda yaralanan 2 kişinin de hastaneye kaldırıldıklarını ifade etti.

Felaket bölgesinde arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Vij, 3 madencinin ise kurtarıldığını belirtti.

Yetkililer, en az 12 kişinin toprak altında kaldığının tahmin edildiği ve ölü sayısının artabileceği bilgisini paylaştı.

AA / Nuri Aydın - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title