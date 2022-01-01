Hindistan'daki maden arama alanındaki heyelanda 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
AA / Nuri Aydın - Haberler | Güncel
Hindistan'ın Haryana eyaletinde bir maden arama alanındaki heyelanda 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Hindistan'ın Haryana eyaletinde bir maden arama alanındaki heyelanda 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Timesof India'nın haberine göre, İçişleri Bakanı Anil Vij, Bhiwani ilçesindeki maden arama alanında heyelan meydana geldiğini açıkladı.
Vij, heyelanda yaşamını yitiren 4 kişinin cesetlerinin toprak altından çıkarıldığını, olayda yaralanan 2 kişinin de hastaneye kaldırıldıklarını ifade etti.
Felaket bölgesinde arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Vij, 3 madencinin ise kurtarıldığını belirtti.
Yetkililer, en az 12 kişinin toprak altında kaldığının tahmin edildiği ve ölü sayısının artabileceği bilgisini paylaştı.
AA / Nuri Aydın - Son Dakika Haberleri
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