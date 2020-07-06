Hindistan'daki Hümayun Şah Türbesi 3 ay sonra kapılarını ziyaretçilere açtı - YENİ DELHİ
Hümayun Şah Türbesi detaylar Ziyaretçiler için yapılan hazırlıklar Girişten detay YENİ DELHİ - Hindistan'ın Yeni Delhi şehri bulunan Hümayun Şah Türbesi, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kapalı kaldığı 3 ayın ardından kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı.
06.07.2020 18:42 | Son Güncelleme: 06.07.2020 19:47
Hümayun Şah Türbesi detaylar
Ziyaretçiler için yapılan hazırlıklar
Girişten detay YENİ DELHİ - Hindistan'ın Yeni Delhi şehri bulunan Hümayun Şah Türbesi, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kapalı kaldığı 3 ayın ardından kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı.
Kaynak: AA