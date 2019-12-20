Hindistan'daki gösterilerde ölü sayısı 11'e yükseldi, 4 bin kişi gözaltında

20.12.2019 22:18 | Son Güncelleme: 20.12.2019 22:18

Hindistan'da popülist söylemleriyle ön plana çıkan aşırı sağcı Başbakan Narendra Modi hükümetinin uygulamaya koyduğu, Müslüman göçmenleri saf dışı tutan Vatandaşlık Yasası karşıtı protestolar sürüyor.



Eylemlerin başladığı günden bu yana resmi rakamlara göre en az 11 kişi hayatını kaybetti, 4 binden fazla kişi de gözaltına alındı. Euronews.com'da Görüntüle