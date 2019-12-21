Hindistan'daki eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi
Hindistan'da, Müslümanları dışlayan tartışmalı vatandaşlık yasasına karşı süren eylemlerde 3 kişi daha hayatını kaybetti, ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Gösterilerin başladığı günden bu yana 4 binden fazla kişi gözaltına alındı.
21.12.2019 14:03 | Son Güncelleme: 21.12.2019 14:03
Hindistan'da, Müslümanları dışlayan tartışmalı vatandaşlık yasasına karşı süren eylemlerde 3 kişi daha hayatını kaybetti, ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi.
Polis şefi O.P. Singh, sadece Uttar Pradeş eyaletindeki ölü sayısının 9 olduğunu ve ölümlerin artabileceği uyarısında bulundu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com