Hindistan'daki eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi
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Hindistan'daki eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi

Hindistan'da, Müslümanları dışlayan tartışmalı vatandaşlık yasasına karşı süren eylemlerde 3 kişi daha hayatını kaybetti, ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Gösterilerin başladığı günden bu yana 4 binden fazla kişi gözaltına alındı.

21.12.2019 14:03 | Son Güncelleme: 21.12.2019 14:03
Hindistan'daki eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi

'da, Müslümanları dışlayan tartışmalı vatandaşlık yasasına karşı süren eylemlerde 3 kişi daha hayatını kaybetti, ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi.


Polis şefi O.P. Singh, sadece Uttar Pradeş eyaletindeki ölü sayısının 9 olduğunu ve ölümlerin artabileceği uyarısında bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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