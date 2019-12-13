Hindistan'daki çatışmalar Abe-Modi zirvesini iptal ettirdi
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Hindistan'daki çatışmalar Abe-Modi zirvesini iptal ettirdi

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Hindistan'da yaşanan şiddetli eylemler nedeniyle bu ülkeye yapacağı resmi ziyareti iptal etti. Abe'nin, Hintli mevkidaşı Narendra Modi ile pazar günü Assam eyaletinde bir araya gelmesi planlanmıştı.

13.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:02
Hindistan'daki çatışmalar Abe-Modi zirvesini iptal ettirdi

Başbakanı Şinzo Abe, 'da yaşanan şiddetli eylemler nedeniyle bu ülkeye yapacağı resmi ziyareti iptal etti. Abe'nin, Hintli mevkidaşı ile pazar günü, Assam eyaletinde bir araya gelmesi planlanıyordu.


Toplantıların iptaline yol açan olaylar Hindistan'ın tartışmalı vatandaşlık yasasını kabul etmesiyle başladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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