Hindistan'daki çatışmalar Abe-Modi zirvesini iptal ettirdi

13.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:02

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Hindistan'da yaşanan şiddetli eylemler nedeniyle bu ülkeye yapacağı resmi ziyareti iptal etti. Abe'nin, Hintli mevkidaşı Narendra Modi ile pazar günü, Assam eyaletinde bir araya gelmesi planlanıyordu.



Toplantıların iptaline yol açan olaylar Hindistan'ın tartışmalı vatandaşlık yasasını kabul etmesiyle başladı. Euronews.com'da Görüntüle