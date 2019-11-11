Hindistan'daki cami kararı sonrası gözaltı sayısı 77'ye çıktı

11.11.2019 10:32 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:32

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde, Müslümanlar ve Hindular arasındaki Babri Camisi arazisiyle ilgili davada, Hindular lehine karar verilmesinin ardından sosyal medyada "tahrik edici" ifadeler kullanarak eyaletteki toplumsal birliğe zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına alınanların sayısı 77'ye yükseldi.

Hint yerel basınındaki haberlere göre, emniyet güçleri, ülkenin en kalabalık ve Müslümanların en fazla bulunduğu Uttar Pradeş eyaletinde, çok sayıda sosyal medya kullanıcısının Babri Camisi arazisinin Hindulara verilmesinden sonra "uygunsuz içerik" paylaştığını belirtti.

Eyalet polisi, hafta sonu 8 bin 275 sosyal medya paylaşımı hakkında işlem yapıldığını, tahrik edici dil kullanarak toplumsal ahengi bozan toplam 77 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Hafta sonu, gözaltı sayısı 37 kişi olarak duyurulmuştu.

Eyaletin başkenti Lucknow'da yetkili polis müfettişi Kalanidi Nathani, Twitter'daki paylaşımında, Hindistan vatandaşlarına sosyal medyayı kötüye kullanmama çağrısı yapmıştı.

Polis yetkilileri, Babri Camisi kararıyla ilgili olarak Twitter, Facebook, Youtube ve WhatsApp'ta uygunsuz içerik paylaşan ve tahrik edici dil kullanan kişilere tolerans gösterilmeyeceğini bildirmişti.

Yüksek Mahkemenin kararı

Hindistan Yüksek Mahkemesi, Müslümanlar ve Hindular arasında süren Babri Camisi arazisiyle ilgili davada, Hindular lehine karar vermişti.

Kararda, arazinin tapınak inşası için mütevelli heyetine verileceği, Müslümanlara da 5 dönümlük alternatif bir arazi tahsis edileceği kaydedilmişti.

Hindular ve Müslümanlar arasında tartışma konusuydu

Tarihi Ayodhya şehrinde, geçmişte Babri Camisi'nin bulunduğu alan, uzun yıllardır Hindular ile Müslümanlar arasında tartışma konusu olmaya devam ediyordu.

Radikal Hindular, Müslümanların 16. yüzyılda Hindu Kral Rama adına yapılan tapınağı yıktıklarını ve yerine cami inşa ettiklerini öne sürüyordu.

"Babri Camisi'nin bulunduğu alanda Ram Tapınağı olduğu" iddiası, ilk kez 1853'te mahkemeye taşınmış, dönemin İngiliz sömürge hakimince reddedilmişti.

Aşırılıkçı Hindular, Aralık 1992'de, Babür İmparatorluğu döneminde inşa edilen Babri Camisi'ni yıkmıştı.

Caminin yıkılması, ülke çapında 2 bin civarında kişinin ölümüyle sonuçlanan ayaklanmalara neden olmuştu.

Hindistan'da Müslümanlar, söz konusu alana yeniden bir cami, Hindular ise tanrı kabul ettikleri Kral Rama'nın burada doğduğunu savunarak tapınak inşa edilmesini istiyordu.

Uttar Pradeş eyaletindeki Faizabad kentinin isminin, "Ayodhya" olarak değiştirilmesine karar verilmişti. Ayodhya, Hindu geleneğinde Kral Rama'nın doğum yeri olarak bilindiği için Hindularca kutsal şehir olarak kabul ediliyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yıl başında Babri Camisi arazisi anlaşmazlığı konusundaki herhangi bir kararın ancak yasal sürecin ardından değerlendirileceğini açıklamıştı.

Diğer yandan, iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümeti, ocak sonunda Babri Camisi'ne ait fazla arazinin bir bölümünün, arazinin ilk sahibi olduğu iddia edilen Hindu Vakfı "Ram Janmabhoomi Nyas"na verilmesi için Yüksek Mahkemeye başvuruda bulunmuştu.

Kaynak: AA