Hindistan'daki bir hastanede 15 ay önce Kovid-19'dan ölenlerin cesetleri bulundu - Haberler
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Hindistan'daki bir hastanede 15 ay önce Kovid-19'dan ölenlerin cesetleri bulundu

AA / Nuri Aydın - Haberler | Güncel
Hindistan'daki bir hastanede 15 ay önce Kovid-19'dan ölenlerin cesetleri bulundu

Hindistan'ın Karnataka eyaletinin başkenti Bengaluru'da 15 ay önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden iki kişinin cesetleri bulundu.

Hindistan'ın Karnataka eyaletinin başkenti Bengaluru'da 15 ay önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden iki kişinin cesetleri bulundu.

Indiatvnews'in haberine göre, Bengaluru'daki bir hastanenin morgunda temizlik görevlileri, 15 ay önce yaşamını yitiren Kovid-19 kurbanlarının cesetlerine ulaştı.

Hastane yönetimi, hayatını kaybeden iki kişinin yakınlarına durumu bildirirken, aileler, daha önce kendilerine yakınlarının cesetlerinin yakıldığı bilgisinin iletildiğini kaydederek tepki gösterdi.

Kovid-19 kurbanlarının ailelerinden Durga Sumithra, kendilerine yakınının geleneklere uygun şekilde yakıldığının söylendiğini ve ölüm sertifikası verildiğini belirterek şoke olduklarını dile getirdi.

Hastane yönetimi hakkında soruşturma başlatıldı.

Cesetlerin gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından ailelere teslim edileceği belirtildi.

Hindistan'da toplam vaka sayısı 34 milyon 587 bini aşarken, salgına bağlı olarak 468 bin 980 kişi yaşamını yitirdi.

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AA / Nuri Aydın - Son Dakika Haberleri

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