Hindistan'daki başörtüsü yasağı Endonezya'da protesto edildi
AA, Dedy Istanto - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Hindistan Büyükelçiliği önünde toplanan Pankart ve bayrak tutan eylemciler Slogan atan protestocular Protestodan detaylar Endonezya'nın başkenti Jakarta'da Hindistan Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup vatandaş, Hindistan'daki başörtüsü yasağını protesto etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Hindistan Büyükelçiliği önünde toplanan
Pankart ve bayrak tutan eylemciler
Slogan atan protestocular
Protestodan detaylar Endonezya'nın başkenti Jakarta'da Hindistan Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup vatandaş, Hindistan'daki başörtüsü yasağını protesto etti. Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletindeki bazı okullarda başörtülü Müslüman kızların derslere girmelerinin yasaklanmasının ardından dünya sathına yayılan gösteriler devam ediyor.