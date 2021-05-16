Hindistan'daki basın dernekleri İsrail'in Gazze'deki basın ofislerine yönelik saldırısını kınadı
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Hindistan'daki basın dernekleri İsrail'in Gazze'deki basın ofislerine yönelik saldırısını kınadı

Hindistan'daki basın dernekleri İsrail'in Gazze'deki basın ofislerine yönelik saldırısını kınadı
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Hindistan'da birçok basın derneği, İsrail'in dün Gazze Şeridi'nde içinde uluslararası basın kuruluşlarının ofislerinin de bulunduğu binayı bombalamasına tepki göstererek, medya kaynaklarının ve çalışanlarının hedef alınmasının hiçbir gerekçesi olamayacağını bildirdi.

Hindistan'da birçok basın derneği, İsrail'in dün Gazze Şeridi'nde içinde uluslararası basın kuruluşlarının ofislerinin de bulunduğu binayı bombalamasına tepki göstererek, medya kaynaklarının ve çalışanlarının hedef alınmasının hiçbir gerekçesi olamayacağını bildirdi.

Hint Kadınları Basın Birliği, Basın Derneği ve Hindistan Basın Kulübü tarafından yapılan ortak açıklamada, dün Gazze Şeridi'nde içinde ABD merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ile Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalının ofislerinin de bulunduğu binanın İsrail savaş uçakları tarafından bombalanması kınandı.

Açıklamada, medya kaynaklarının ve çalışanlarının hedef alınmasının hiçbir gerekçesi olamayacağı vurgulandı.

Öte yandan açıklamada, medya kuruluşlarının ofislerinin bulunduğu binaya yönelik saldırının Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki aşırılıkları nakletmeye çalışan habercileri hedef aldığı kaydedildi.

İsrail ordusu, dün Gazze Şeridi'nde basın kuruluşlarının da bulunduğu bir binanın vurulacağı uyarısında bulunmuş ve bir süre sonra savaş uçakları binayı yerle bir etmişti.

Al Jazeera'nın Gazze Muhabiri Vail ed-Dahduh, İsrail ordusunun bina sakinlerine bir saatlik süre tanıdığını söylemişti.

Doktor muayenehaneleri, avukatlık büroları ve konutların da bulunduğu binada Gazze'deki birçok bölgeye internet hizmeti sağlayan kuleler de yer alıyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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