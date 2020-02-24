Hindistan'daki Babri Camisi davası

24.02.2020 21:46 | Son Güncelleme: 24.02.2020 21:46

Hindistan'da Uttar Pradeş Sünni Merkez Vakfı Kurulu, Babri Camisi davasında Hindistan Yüksek Mahkemesinin Müslümanlara tahsis edilmesini kararlaştırdığı 2 hektarlık araziyi kabul edeceklerini açıkladı.

Hint basınındaki haberlere göre, Kurul Başkanı Zafer Faruki, Uttar Pradeş eyaletinin başkenti Laknov'da, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Faruki, kurulun, caminin inşası için yakında bir ortaklık oluşturacağını ifade ederek, "Yönetim kurulu toplantısında Uttar Pradeş hükümeti tarafından bize verilen 2 hektarlık arazinin kabul edilmesine karar verildi." dedi.

Yıkılan Babri Camisi'nden sonra planlanan camiye isim verilip verilmeyeceği sorusuna Faruki, "Buna ortaklıkla karar verilecek. Kurulun bununla bir ilgisi yok." yanıtını verdi.

Faruki, arazide caminin yanı sıra bir Hint-İslami araştırma merkezi, bir halk kütüphanesi, bir hastane ve diğer faydalı tesisler olacağı bilgisini paylaşarak, caminin büyüklüğüne, yerel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak karar verileceğini sözlerine ekledi.

İnşa edilmesi planlanan caminin, yıkılan Babri Camisi'nin bulunduğu Ayodhya şehrine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta olacağı belirtiliyor.

Yüksek Mahkemenin kararı

Hindistan Yüksek Mahkemesi, Müslümanlar ve Hindular arasında süren Babri Camisi arazisiyle ilgili davayı, 9 Kasım 2019'da sonuçlandırarak Hindular lehine karar vermişti.

Radikal Hinduların 1992'de yıktığı Babri Camisi'nin arsasına Hindu tapınağı inşa etme planları nedeniyle Müslümanlar ve Hindular arasında yıllardır süren anlaşmazlıkta yasal süreç, geçen yıl ekim ayında sonuçlanmıştı.

Hindistan Yüksek Mahkemesi, söz konusu tarihte arazinin Hindu tapınağına ayrılması kararı almıştı.

Kararda, arazinin tapınak inşası için mütevelli heyetine verileceği, Müslümanlara da Ayodhya'da 2 hektarlık arazi tahsis edileceği ifade edilmişti.

Sünni Merkez Vakfı, Yüksek Mahkeme kararı uyarınca Uttar Pradeş yönetiminden arazinin kendilerine tahsis edilmesini istemiş, Uttar Pradeş kabinesi de 5 Şubat'ta arazinin bu vakfa verilmesini kararlaştırmıştı.

Cami arazisi, Hindular ve Müslümanlar arasında tartışma konusuydu

Tarihi Ayodhya şehrinde, geçmişte Babri Camisi'nin bulunduğu alan, uzun yıllardır Hindular ile Müslümanlar arasında tartışma konusu olmaya devam ediyordu.

Radikal Hindular, Müslümanların 16. yüzyılda Hindu Kral Rama adına yapılan tapınağı yıktıklarını ve yerine cami inşa ettiklerini öne sürüyordu.

"Babri Camisi'nin bulunduğu alanda, Ram Tapınağı olduğu" iddiası, ilk kez 1853'te mahkemeye taşınmış, dönemin İngiliz sömürge hakimince reddedilmişti.

Aşırılıkçı Hindular, Aralık 1992'de, Babür İmparatorluğu döneminde inşa edilen Babri Camisi'ni yıkmıştı. Caminin yıkılması, ülke çapında 2 bin civarında kişinin ölümüyle sonuçlanan ayaklanmalara neden olmuştu.

Hindistan'da Müslümanlar, söz konusu alana yeniden bir cami, Hindular ise tanrı kabul ettikleri Kral Rama'nın burada doğduğunu savunarak, tapınak inşa edilmesini istiyordu.

Uttar Pradeş eyaletindeki Faizabad kentinin adının, "Ayodhya" olarak değiştirilmesine karar verilmişti. Ayodhya, Hindu geleneğinde Kral Rama'nın doğum yeri olarak bilindiği için Hindularca kutsal şehir olarak kabul ediliyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, geçtiğimiz yıl başında Babri Camisi arazisi anlaşmazlığı konusundaki herhangi bir kararın, ancak yasal sürecin ardından değerlendirileceğini açıklamıştı.

Diğer yandan, iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümeti, ocak sonunda Babri Camisi'ne ait fazla arazinin bir bölümünün, arazinin ilk sahibi olduğu iddia edilen Hindu Vakfı "Ram Janmabhoomi Nyas"na verilmesi için Yüksek Mahkemeye başvuruda bulunmuştu.

Kaynak: AA