Hindistan'daki Arakanlı Müslümanlar açlık riskiyle karşı karşıya Hindistan'da koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ilan edilen sokağa çıkma yasağı, başkent Yeni Delhi ve Cammu Keşmir'de kamplarda yaşayan Arakanlı Müslümanlar için açlık riskini artırdı

Hindistan'da koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ilan edilen sokağa çıkma yasağı, başkent Yeni Delhi ve Cammu Keşmir'de kamplarda yaşayan Arakanlı Müslümanlar için açlık riskini artırdı.

Hükümetin ülke genelinde enfeksiyonun yoğun olduğu bölgeleri "kırmızı bölge" ilan etmesi ve bazı kampların bu bölgelerde yer alması sebebiyle gönüllü kuruluşlar kamp alanlarına gerekli yardımları ulaştıramıyor. Euronews.com'da Görüntüle