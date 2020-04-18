Hindistan'daki Arakanlı Müslümanlar açlık riskiyle karşı karşıya
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› Hindistan'daki Arakanlı Müslümanlar açlık riskiyle karşı karşıya - Haber
Yeni Delhi, Hindistan, Dünya

Hindistan'daki Arakanlı Müslümanlar açlık riskiyle karşı karşıya

Hindistan'da koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ilan edilen sokağa çıkma yasağı, başkent Yeni Delhi ve Cammu Keşmir'de kamplarda yaşayan Arakanlı Müslümanlar için açlık riskini artırdı

18.04.2020 23:38 | Son Güncelleme: 18.04.2020 23:38
Hindistan'daki Arakanlı Müslümanlar açlık riskiyle karşı karşıya

Hindistan'da koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ilan edilen sokağa çıkma yasağı, başkent Yeni Delhi ve Cammu Keşmir'de kamplarda yaşayan Arakanlı Müslümanlar için açlık riskini artırdı.

Hükümetin ülke genelinde enfeksiyonun yoğun olduğu bölgeleri "kırmızı bölge" ilan etmesi ve bazı kampların bu bölgelerde yer alması sebebiyle gönüllü kuruluşlar kamp alanlarına gerekli yardımları ulaştıramıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

Teknede üçlü ilişkiye giren ünlü şarkıcıyı eski çalışanları ifşa etti Haber
Teknede üçlü ilişkiye giren ünlü şarkıcıyı eski çalışanları ifşa etti
Korona elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı? En çok merak edilen soruya Rus biyolog yanıt verdi Haber
Korona elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı? En çok merak edilen soruya Rus biyolog yanıt verdi
Dünya koronavirüsle pençeleşirken Afrika'da Ebola yeniden hortladı Haber
Dünya koronavirüsle pençeleşirken Afrika'da Ebola yeniden hortladı
UMH birlikleri, Hafter'in ikmal merkezi Tarhune kent merkezine yaklaştı Haber
UMH birlikleri, Hafter'in ikmal merkezi Tarhune kent merkezine yaklaştı
Almanya, koronaya karşı umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada tamamen iyileştim Haber
Almanya, koronaya karşı umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada tamamen iyileştim
ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor Haber
ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor
Kadıköy Belediyesi'nin moral bandosuna Kaymakamlık izin vermedi
Kadıköy Belediyesi'nin moral bandosuna Kaymakamlık izin vermedi
İran, İslam Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası'ndan kredi talep etti
İran, İslam Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası'ndan kredi talep etti
Dünyada koronavirüse yakalananların sayısı 2 milyon 300 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 590 bini geçti
Dünyada koronavirüse yakalananların sayısı 2 milyon 300 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 590 bini geçti
İngiltere'de 18 Nisan'da açıklanan verilere göre son 24 saatte 888 kişi daha koronavirüsten öldü
İngiltere'de 18 Nisan'da açıklanan verilere göre son 24 saatte 888 kişi daha koronavirüsten öldü
ABD koronavirüsle mücadele kapsamında Pakistan'a 8,4 milyon dolar yardım yapacak
ABD koronavirüsle mücadele kapsamında Pakistan'a 8,4 milyon dolar yardım yapacak
Sevgilisiyle buluşmak için karantinadan kaçan iş adamına hapis cezası
Sevgilisiyle buluşmak için karantinadan kaçan iş adamına hapis cezası
Vücudunun tamamını dövmeyle kaplayan doktor, görenleri şaşırtıyor
Vücudunun tamamını dövmeyle kaplayan doktor, görenleri şaşırtıyor
İsveç Prensesi, 3 gün eğitim alıp hastanede virüsle mücadeleye soyundu
İsveç Prensesi, 3 gün eğitim alıp hastanede virüsle mücadeleye soyundu
Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek
Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek
Çin ekonomisi koronavirüsün etkisiyle 28 yıl sonra ilk kez küçüldü
Çin ekonomisi koronavirüsün etkisiyle 28 yıl sonra ilk kez küçüldü
'Koronavirüs yaz aylarında bitecek' teorisini çürüten deney: Virüs, 92 derece 15 dakikada yaşadı
"Koronavirüs yaz aylarında bitecek" teorisini çürüten deney: Virüs, 92 derece 15 dakikada yaşadı
İranlı 'Zombi gelin' koronavirüse yakalandı
İranlı "Zombi gelin" koronavirüse yakalandı
Koronavirüsten sadece 199 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da, maske izdihamı yaşandı
Koronavirüsten sadece 199 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da, maske izdihamı yaşandı
Nobel Ödüllü Fransız doktor Luc Montagnier, koronavirüsün Çin'de laboratuvarda üretildiğini iddia etti
Nobel Ödüllü Fransız doktor Luc Montagnier, koronavirüsün Çin'de laboratuvarda üretildiğini iddia etti
Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 576'ya yükseldi
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 576'ya yükseldi
12 Aralık'ta ortaya çıkan koronavirüs için İsrail televizyonundan çarpıcı iddia: ABD, Kasım ayında İsrail'i uyardı
12 Aralık'ta ortaya çıkan koronavirüs için İsrail televizyonundan çarpıcı iddia: ABD, Kasım ayında İsrail'i...
Dr. Mehmet Öz'den skandal öneri: Okullar açılsın, çocukların sadece yüzde 2'si veya 3'ü ölür
Dr. Mehmet Öz'den skandal öneri: Okullar açılsın, çocukların sadece yüzde 2'si veya 3'ü ölür
Belçika'da koronadan ölen kişiyi tabuta koyup fırına verdiler
Belçika'da koronadan ölen kişiyi tabuta koyup fırına verdiler
Almanya'da kuralları hiçe sayan yetkililer, hep birlikte aynı asansöre doluştu
Almanya'da kuralları hiçe sayan yetkililer, hep birlikte aynı asansöre doluştu
İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı iddia edildi
İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı iddia edildi
DSÖ, Türkiye'de de uygulanan immün plazma tedavisine şüpheyle yaklaştı: Emin değiliz
DSÖ, Türkiye'de de uygulanan immün plazma tedavisine şüpheyle yaklaştı: Emin değiliz
Çad'da savaş uçağından eve obüs mermisi düştü, 5 kişi öldü
Çad'da savaş uçağından eve obüs mermisi düştü, 5 kişi öldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Levent Gök Özlem Zengin Muhammet Emin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Harun Tan Deniz Seki Ümit Besen Muazzez Abacı
Spor Lionel Messi Rüştü Reçber Bülent Uygun Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Nisan İzmir Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Hindistan'daki Arakanlı Müslümanlar açlık riskiyle karşı karşıya - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.4.2020 23:55:56. #1.14#
title