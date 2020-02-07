Hindistan'daki Amerikan Büyükelçiliği'nde 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz

07.02.2020 22:41 | Son Güncelleme: 07.02.2020 22:41

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir adam Amerikan büyükelçiliği sınırları içerisinde beş yaşında bir kız çocuğuna tecavüzle suçlandı.



Büyükelçilik müştemilatında meydana geldiği rapor edilen hadiseden bir gün sonra 25 yaşındaki adam tutuklandı. Euronews.com'da Görüntüle