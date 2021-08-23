Hindistan'daki Afganlar, mülteci statüsü talep ediyor
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Hindistan'daki Afganlar, mülteci statüsü talep ediyor

Hindistan'daki Afganlar, mülteci statüsü talep ediyor
Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel

YENİ Hindistan'da yaşayan yüzlerce Afgan, Taliban'ın yakın zamanda Afganistan'da kontrolü ele almasının ardından mülteci statüsü taleplerini dile getirmek için sokağa çıktı.

YENİ Hindistan'da yaşayan yüzlerce Afgan, Taliban'ın yakın zamanda Afganistan'da kontrolü ele almasının ardından mülteci statüsü taleplerini dile getirmek için sokağa çıktı.

Başkent Yeni Delhi'deki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ofisinin önünde toplanarak sloganlar atan göstericiler, özellikle Afgan çocukları ve kadınları için adalet ve güvenlik talep etti.

Göstericiler, "Savaşın kurbanlarıydık ve şimdi belirsiz bir geleceğin kurbanlarıyız." yazılı pankartlar taşıdı.

BM ofisinin önünde protesto düzenleyen Afganların çoğu, 10 yıldan fazla bir süre önce Hindistan'a kaçtıklarını ancak hala mülteci olarak tanınmayı beklediklerini söyledi.

Hindistan'a 10 yıl önce gelen 48 yaşındaki Ahmad Zia Ghani, mülteci olarak tanınmamanın "temel olanaklara" bile erişimi engellediğini ve hayatını son derece zorlaştırdığını kaydetti.

Ghani, hiçbir şey elde edemediklerini belirterek, "Afganların Taliban rejimi altında savaşın parçaladığı Afganistan'a geri dönme şansları olmadığı için şimdi (mülteci statüsü) talep ediyoruz." diye konuştu.

Protestolara katılan 34 yaşındaki Tahmina Zaki, "Bu sefer bize yanlış yapmayacaklarına dair söz veriyorlar (Taliban). Buna inanmıyoruz." dedi.

Öte yandan başkentte düzenlenen bir başka protestoda, onlarca Hintli aktivistin yanı sıra Afganlar, Taliban'ı kınamak için bir araya geldi ve ülkesinden kaçan Afganlar için adalet ve sığınma talebinde bulundu.

BMMYK'ye göre, 2019 itibarıyla Afganlar Hindistan'da kayıtlı 40 bine yakın mültecinin yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Ancak bu rakamlara BM'ye kayıtlı olmayanlar dahil edilmiyor.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken, Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

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