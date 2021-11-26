Hindistan'da yüzlerce çiftçi yeniden sokaklara çıktı

Hindistan'da tarım yasalarının kaldırılacağının açıklanmasına rağmen protestolarını sürdüren çiftçiler yeniden eylem yaptı.

NDTV'nin haberine göre, tarım yasalarının kaldırılmasını talep eden yüzlerce çiftçi gösterilerin yıl dönümünde Uttar Pradeş eyaletindeki Ghazipur kentinde toplandı.

Bharatiya Kisan Birliği'nin lideri ve sözcüsü Rakesh Tikait sözcüsü Twitter'dan yaptığı açıklamada, mutluluk ve üzüntüyle karışık eşsiz bir mücadele yılı olduğunu belirterek, savaşıp kazanacaklarını bildirdi.

Tikait, yarın Birleşik Çiftçi Cephesi (Samyukta Kisan Morcha) olarak bilinen bir çiftçi sendikaları koalisyonu ile bir toplantı gerçekleştirileceğini ve gösterilerin gidişatına daha sonra karar verileceğini aktardı.

Gösterilere katılan bir çiftçi, çok sayıda kişinin erken saatlerde sınıra ulaşmaya başladığını ve akşama kadar Ghazipur'a varanların sayısının 50 binden fazla olmasının beklendiğini ifade etti.

Gösterilere yanlarına yiyecek alarak gelen protestocu çiftçilerin eylemlerini bir yıl daha sürebileceğini ifade etti.

Yeni tarım yasaları ve çiftçi protestoları

Hindistan hükümeti, Eylül 2020'de tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren 3 düzenlemeyi yasalaştırmıştı.

Çiftçiler, yeni tarım yasalarının kazançlarını azaltacağını, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağını ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağını ileri sürüyordu.

Yasanın kabul edilmesinin ardından Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçen çiftçiler, protesto eylemlerini başkent Yeni Delhi'ye taşımıştı.

Protestolar sırasında polis ile çiftçiler arasında, zaman zaman arbede yaşanmıştı.

Yoğun protestoların ardından Hindistan Başbakanı Narendra Modi, binlerce çiftçinin geçim kaynaklarını yok ettiği gerekçesiyle bir yıldır protesto ettiği tarım yasalarının geri çekileceğini söylemişti.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Son Dakika Haberleri

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