Hindistan'da Yüksek Mahkeme hükümetin çiftçilerle arasında çıkan krizi çözememesini eleştirdi
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Hindistan'da Yüksek Mahkeme hükümetin çiftçilerle arasında çıkan krizi çözememesini eleştirdi

11.01.2021 18:31 | Son Güncelleme: 11.01.2021 18:34
Hindistan'da Yüksek Mahkeme hükümetin çiftçilerle arasında çıkan krizi çözememesini eleştirdi

Hindistan'da Yüksek Mahkeme, hükümetin, tartışmalı tarım kanunlarını protesto eden çiftçilerle arasında çıkan krizi yönetememesini eleştirdi.

Hindistan'da Yüksek Mahkeme, hükümetin, tartışmalı tarım kanunlarını protesto eden çiftçilerle arasında çıkan krizi yönetememesini eleştirdi.

Yeni Delhi Televizyonu (NDTV) gazetesinin haberine göre, Yüksek Mahkeme'de yargıçlar yeni tarım kanunları nedeniyle çiftçilerin şikayetlerinin görüldüğü bir duruşmada açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, "Sizin (hükümetin) bu konuyu ele alış şeklinizden aşırı derecede hayal kırıklığına uğradık. Grevle sonuçlanan bir kanunu yeteri kadar istişare yapmadan çıkarttınız. Birçok eyalet size karşı isyan içinde." ifadelerini kullıldı.

Ayrıca, hükümetin krizi düzgün şekilde çözemediği belirtilerek, müzakere komisyonu kurulması önerildi.

Hükümetin bir komisyon kurmaması durumunda ise tartışmalı kanunların uygulanmasının durdurulacağı belirtildi.

- Yeni tarım yasaları

Kasımdan bu yana başkent Yeni Delhi sınırındaki çok sayıda noktada kamp kuran çiftçiler, zaman zaman bazı yolları kapatarak protestolarını sürdürüyor. Hindistan'da eylülde tarım sektörüne serbestlik getiren 3 yasanın parlamentoda kabul edilmesinin ardından protestolara başlayan çiftçiler, Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçmişti.

Yoldaki polis barikatlarını kaldıran çiftçilere göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve coplarla müdahale edilmişti. Eylemlerini Yeni Delhi'ye taşıyan çiftçiler, yeni tarım yasalarının kazançlarını azaltacağından, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağından ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağından endişe ediyor.

Hindistan'da Başbakan Narendra Modi hükümeti, parlamentoda eylülde kabul edilen yeni yasaların, çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak ve özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik ederek tarım sektöründe reform amacı taşıdığını savunuyor.

Modi, çiftçilerin eylemlerini başkente taşıması üzerine Uttar Pradeş eyaletinde düzenlediği mitingde, çiftçilerin muhalefet partileri tarafından yanlış yönlendirildiğini ve yeni yasaların çiftçilerin yararına olduğunu söylemişti.

Hindistan'da muhalefet partileri ve Modi'nin bazı müttefikleri, yasaların çiftçi karşıtı olduğunu belirtiyor.

Ülkede çiftçilerin yarısından fazlasının borç içinde olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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