Hindistan'da yolcu otobüsü kanala düştü : 40 ölü
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Hindistan'da yolcu otobüsü kanala düştü : 40 ölü

16.02.2021 15:35 | Son Güncelleme: 16.02.2021 15:35
Hindistan'da yolcu otobüsü kanala düştü : 40 ölü

Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaletinde bir yolcu otobüsü kanala düştü.

Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaletinde bir yolcu otobüsü kanala düştü. Kazada 40 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da Madhya Pradeş eyaletine bağlı Sidhi ilçesinin Patna köyü yakınlarında bir yolcu otobüsü sabah 8.30 sıralarında köprüden su kanalına düştü. Kaza sonucu 60'tan fazla yolcu taşıdığı belirtilen otobüsteki 40 yolcunun hayatını kaybettiği belirtildi.

7 KİŞİ KURTARILDIArama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edilirken 7 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Vilayetin emniyet müdürü Shivraj Singh Chouhan, durumu görüşmek için bir topantı çağrısında bulunurken, otobüsün kanaldan çıkarılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.ÖLENLERİN AİLELERİNE PARA YARDIMI YAPILACAK

Hindistan Başnakanı Narendra Modi'nin kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine 200 bin rupi ( 19 bin 35 lira), ağır yara alanlara ise 50 bin rupi (4 bin 758 lira) destek sağlanacağını belirttiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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