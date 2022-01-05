Son dakika haberi | Hindistan'da yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 16 ölü 26 yaralı - Haberler
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Son dakika haberi | Hindistan'da yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 16 ölü 26 yaralı

Son dakika haberi | Hindistan'da yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 16 ölü 26 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Hindistan'ın Jharkhand eyaletinde bir yolcu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen kazada en az 16 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Hindistan'ın Jharkhand eyaletinde bir yolcu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen kazada en az 16 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Hindistan'ın Jharkhand eyaletindeki Pakur bölgesinde bir yolcu otobüsü, tüp taşıyan bir kamyonla çarpıştı. Polis tarafından yapılan açıklamada, kaza sonucu en az 16 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis açıklamasında, tüplerin patlamamasının daha büyük bir faciayı önlediği ifade edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza yapan araçların hızının yüksek olduğu ve bölgedeki yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü ifade edildi.

(Abid Mazhar/ İHA)

Son dakika haberi | Hindistan'da yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 16 ölü 26 yaralı

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