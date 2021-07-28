Hindistan'da yol kenarında uyuyan işçilere kamyon çarptı: 18 ölü
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Hindistan'da yol kenarında uyuyan işçilere kamyon çarptı: 18 ölü

Hindistan'da yol kenarında uyuyan işçilere kamyon çarptı: 18 ölü
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

?Hindistan'da otoyolda park halindeki otobüse kamyonun çarpması sonucu çoğu otobüsün altında uyuyan 18 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

?Hindistan'da otoyolda park halindeki otobüse kamyonun çarpması sonucu çoğu otobüsün altında uyuyan 18 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Polis yetkililerinden yapılan açıklamada, Uttar Pradeş eyaletinin başkenti Lucknow'un yakınlarındaki otoyol kenarında park halindeki otobüse kamyon çarptığı bildirildi.

Yetkililer, kazada hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun otobüsün altında uyuyan işçiler olduğunu belirterek, en az 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, 24 kişinin ise yaralandığını aktardı. ???????

Polis memuru Yamuna Prasad, işçilerin 16'sının olay yerinde, 2'sinin ise hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İki katlı olduğu belirtilen otobüsün arıza yaptığı için yol kenarında park halinde olduğu, kamyon sürücüsünün de olay yerinden kaçtığı ifade edildi.

Hindistan'da trafik kazalarında her yıl 110 binden fazla kişi ölüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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