Hindistan'da yoga gurusunun modern tıbbı ve Kovid-19 hastalarını alaya alan sözleri tepki çekti

Hindistan'da doktorlar, modern tıp ve Kovid-19 hastaları hakkındaki tartışmalı açıklamaları nedeniyle yoga gurusu Baba Ramdev'e tepki gösterdi.

Hindistan'da doktorlar, modern tıp ve Kovid-19 hastaları hakkındaki tartışmalı açıklamaları nedeniyle yoga gurusu Baba Ramdev'e tepki gösterdi.

BBC'nin haberine göre, Hindistan'da yoga gurusu Baba Ramdev, modern tıbba rağmen on binlerce kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybettiğini belirterek oksijen tüpüne bağlı hastalarla alay etti.

Ramdev, Sağlık Bakanı'nın kendisine yönelik eleştirilerinin ardından açıklamasını geri çekti ancak bazı hastalıklara hala tedavi bulunamadığı gerekçesiyle modern tıbba yönelik eleştirilerine devam etti.

Hindistan Tıp Derneği (IMA) de yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının ortasında "duyarsız" sözleri nedeniyle Ramdev'i eleştirdi.

Doktorlar, milyonlarca takipçisi olan gurunun ifadelerinin "sorumsuz ve moral bozucu" olduğunu ifade etti.

Alopati olarak da adlandırılan modern tıp, Hindistan sağlık sisteminin temelini oluştururken, ayurveda ve homeopati gibi alternatif tedaviler de ülkede popülerliğini koruyor. Ramdev gibi pek çok guru, modern tıbba alternatif olarak bitkisel ilaçlar ve ürünler satıyor.

Baba Ramdev'in oksijen tedavisi gören hastalarla alay ettiği video ay başında internette yayılmıştı.

Ramdev'in sözleri, doktorlar ve Kovid-19 hasta yakınları tarafından büyük tepki çekmiş ve gurudan özür dilemesi istenmişti.

Yoga gurusunun, iki hafta önce doktorları Kovid-19 ölümlerinden sorumlu tuttuğu başka bir video ortaya çıktı.

Bazı doktorlar, Twitter'dan guruya şiddetli tepki göstererek tutuklanmasını talep etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün