Hindistan'da Yılın Düğünü: Beyonce Sahnede, Hillary Clinton Konuklar Arasında

Hindistan'ın en zengin kişisi Mukesh Ambani'nin kızı Isha Ambani ile başka bir milyarderin oğlu Anand Piramal'ın düğününe aralarında eski ABD Dışişleri Bakanı ve Başkan adayı Hillary Clinton'ın da bulunduğu çok sayıda ünlü kişi ve Bollywood yıldızı katıldı. Davetliler düğüne 100 uçakla taşındı.

Amerikalı şarkıcı Beyonce de düğününde sahneye çıktı.

Davetliler arasında Amerikan medya kuruluşu Huffington Post'un sahibi Arianna Huffington, dünyanın en zengin iş adamlarından Lakshmi Mittal ve ünlü kriketçi Sachin Tendulkar da vardı.

https://twitter.com/filmfare/status/1072013280833650691

Düğün Çarşamba günü

Çarşamba günü yapılacak düğünde kutlamalara hafta sonundan başlandı. Beyonce'nin sahneye çıkmak için kaç para aldığı açıklanmadı.

Forbes Dergisi'ne göre Mukesh Ambani, 47 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 19'uncu kişisi. Damadın ailesinin servetinin ise 5.4 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.



Dünyanın en pahalı evinde oturuyor

Ambani ailesi, Mumbai'de dünyanın en pahalı evinde oturuyor.

Antilia adlı 27 katlı evin değerinin bir milyar dolardan fazla olduğu belirtiliyor.

Evin farklı katlarında bahçeleri ve üç helikopter pisti bulunuyor.