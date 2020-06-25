Hindistan'da yıldırım nedeni ile ölenlerin sayısı 33'e yükseldi
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Hindistan'da yıldırım nedeni ile ölenlerin sayısı 33'e yükseldi

Hindistan'da etkisini sürdüren şiddetli yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi.

Hindistan'da yıldırım nedeni ile ölenlerin sayısı 33'e yükseldi
25.06.2020 19:21 | Son Güncelleme: 25.06.2020 19:25

Hindistan'da etkisini sürdüren şiddetli yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi.

Hindistan'da etkisini sürdüren şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Hükümet yetkilisi Upendra Pal tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde şiddetli yağış sırasında toplam 23 kişinin yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybettiği bildirilmişti. Hayatını kaybedenlerden 13'ünün Bihar eyaletinin başkenti Patna'nın 175 kilometre kuzeyindeki Gopalganj bölgesindeki bir çiftlikte çalışan kişiler olduğu ifade edilmişti. Ayrıca 10 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı. Patna Afet Yönetimi Kontrol Odası Yetkilisi Umesh Singh, yaptığı açıklamada aşırı yağışlar sırasında düşen yıldırımlar nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısının 33'e yükseldiğini duyurdu. Singh, hayatını kaybedenlerin çoğunun çiftçilerden ve evsizlerden oluştuğunu aktardı.

Öte yandan, Bihar eyaletinde geçtiğimiz yıl da Temmuz ayında şiddetli yağış sırasında düşen yıldırımlar nedeni ile 39 kişi hayatını kaybetmişti. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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