- Hindistan'da yıldırım düştü: 1 ölü, 3 yaralı
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- Hindistan'da yıldırım düştü: 1 ölü, 3 yaralı

13.03.2021 18:39 | Son Güncelleme: 13.03.2021 18:43

- Hindistan'da yıldırım düştü: 1 ölü, 3 yaralı Hindistan'ın Gurugram kentinde altında 4 kişinin bulunduğu bir ağacın üzerine yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı.

- Hindistan'da yıldırım düştü: 1 ölü, 3 yaralı

YENİ DELHİ - Hindistan'ın Gurugram kentinde altında 4 kişinin bulunduğu bir ağacın üzerine yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı.

Hindistan'ın Haryana eyaletine bağlı Gurugram kentinde perşembe gününden beri devam eden şiddetli yağış ve düşen yıldırımlar faciaya yol açtı. Kentte yağmurdan korunmak isteyen 4 kişinin sığındığı ağaca yıldırım düştü. Yıldırımın ağaca isabet etmesiyle birlikte 4 kişi yere düşerken, yardımların güvenlik görevlileri koştu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1'inin hayatını kaybettiği bildirildi. Hastane yetkilileri, yaralı diğer 3 kişiden 1'inin vücudunda ağır yanıklar oluştuğunu belirtti.

Yaşanan korkunç olay, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Öte yandan, Hindistan'da geçtiğimiz yıl muson mevsiminde Uttar Pradeş ve Bihar eyaletlerinde yıldırım düşmesi sonucu 50'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

- Hindistan'da yıldırım düştü: 1 ölü, 3 yaralı
- Hindistan'da yıldırım düştü: 1 ölü, 3 yaralı
- Hindistan'da yıldırım düştü: 1 ölü, 3 yaralı
- Hindistan'da yıldırım düştü: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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