Son dakika... Hindistan'da yıldırım düşmesinin ardından 18 fil ölü bulundu
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Son dakika... Hindistan'da yıldırım düşmesinin ardından 18 fil ölü bulundu

Son dakika... Hindistan'da yıldırım düşmesinin ardından 18 fil ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Hindistan'ın Assam eyaletinde sağanak yağışlar sırasında yıldırım düşmesinin ardından 18 fil ölü bulundu.

Hindistan'ın Assam eyaletinde sağanak yağışlar sırasında yıldırım düşmesinin ardından 18 fil ölü bulundu. Fillerin kesin ölüm nedeni araştırılıyor.

Hindistan'ın Assam eyaletine bağlı Nagaon bölgesinde sağanak yağışlar etkili oldu. Yağışlar sırasında yıldırım düşerken, bölgedeki köylülerin ormanlık alanda 18 fili ölü halde bulduğu belirtildi. Çok sayıda filin ölmesinden endişe duyduğunu dile getiren Assam Eyalet Başbakanı Himanta Biswa Sarma olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Assam Eyaleti Orman Bakanı Parimal Suklabaidya, fillerin ölümünden dolayı derin üzüntü duyduğunu ifade ederek bölgeye ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Suklabaidya, fillerin kesin ölüm nedeninin araştırıldığını, ön soruşturma raporunun 3, ayrıntılı inceleme raporunun ise 15 gün içinde sonuçlanabileceğini ifade etti.

Assam'da son 20 yılda ilk kez bu kadar çok filin aynı anda ölü bulunduğu kaydedildi.

(İHA)

Son dakika... Hindistan'da yıldırım düşmesinin ardından 18 fil ölü bulundu
Son dakika... Hindistan'da yıldırım düşmesinin ardından 18 fil ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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