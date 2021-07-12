Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 28 kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 28 kişi öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 28 kişi öldü Hindistan'ın Racastan ve Uttar Pradeş eyaletlerinde yıldırım düşmesi sonucu 28 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

- Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 28 kişi öldü

YENİ DELHİ - Hindistan'ın Racastan ve Uttar Pradeş eyaletlerinde yıldırım düşmesi sonucu 28 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu facia yaşandı. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, Racastan eyaletinin Jaipur, Kota, Jhalawar ve Dholpur bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 7'si çocuk toplam 18 kişi hayatını kaybetti. Polis ayrıca yıldırım düşmesi sonucu 6'sı çocuk 21 kişinin de yaralandığını belirtti. Uttar Pradeş eyaletinde ise sağanak yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

Selfie çekerken yıldırım düştü

Jaipur'da yaşanan faciada tarihi Amber Kalesi'ndeki gözetleme kulesinde selfie çekimi sırada yıldırım düşmesi sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Yıldırım düştüğü sırada kulede 27 kişinin bulunduğu ve bazı kişilerin panikle kuleden ve kale duvarından atladığı bildirildi.

Heyelanda 3 kişi öldü

Uttarakhand eyaletindeki bir köyde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelanda bir ailenin evi toprak altında kaldı. Evin enkazında 8 yaşındaki 1 çocuk ile 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Hindistan meteoroloji ajansı, ülkenin güneyinde sağanak yağışların devam ettiğini kuzeyde ise bazı eyaletler için turuncu alarma geçildiğini açıkladı. Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu her yıl ortalama 2 bin kişi hayatını kaybediyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 28 kişi öldü
Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 28 kişi öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Deniz kıyısına vuran mayın tetikleyicisi ürküttü! Plajda gergin bekleyiş var
Deniz kıyısına vuran mayın tetikleyicisi ürküttü! Plajda gergin bekleyiş var
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Hulusi Akar Muharrem İnce Fahrettin Koca
Magazin Sezen Aksu Şevval Sam Petek Dinçöz Mahsun Kırmızıgül
Spor Fatih Terim Metin Oktay Şenol Güneş Alper Yılmaz Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 28 kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.07.2021 13:42:39. #1.13#

title