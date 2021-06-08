Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 27 kişi yaşamını yitirdi

Hindistan'ın doğusunda yıldırım düşmesi sonucu 27 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın doğusunda yıldırım düşmesi sonucu 27 kişi hayatını kaybetti.

Ülke basınındaki haberlere göre, Batı Bengal eyaleti Afet Yönetimi Bakanı Javed Ahmed Han, yaptığı açıklamada yağış ve fırtınanın etkili olduğu Batı Bengal'in farklı bölgelerinde çiftçiler ve tarlada çalışanların üzerine yıldırım düştüğünü bildirdi.

Han, Hooghly, Murşidabad, Mindapore, Bankura ve Nadia'da yıldırım düşmesi sonucu 27 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Hindistan'da 2019'da yaklaşık 2 bin 900 kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz