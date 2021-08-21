Hindistan'da yerli üretim "dünyanın ilk DNA bazlı" Covid-19 aşısına acil kullanım izni
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Hindistan'da yerli üretim "dünyanın ilk DNA bazlı" Covid-19 aşısına acil kullanım izni

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Hindistan'da yerli üretim "dünyanın ilk DNA bazlı" Covid-19 aşısına acil kullanım izni Hindistan'da yerli üretilen ve dünyanın ilk DNA bazlı korona virüs aşısı olan "ZyCoV-D" adlı aşıya acil kullanım izni verildi.

- Hindistan'da yerli üretim "dünyanın ilk DNA bazlı" Covid-19 aşısına acil kullanım izni

YENİ DELHİ - Hindistan'da yerli üretilen ve dünyanın ilk DNA bazlı korona virüs aşısı olan "ZyCoV-D" adlı aşıya acil kullanım izni verildi.

Korona virüsten en kötü etkilenen ülkelerden Hindistan'da salgınla mücadele sürüyor. Hindistan İlaç Düzenleme Kurumunun, Hint ilaç firması Zydus Cadila tarafından geliştirilen 3 dozluk "ZyCoV-D" aşısının acil kullanımına onay verdiği duyuruldu. 50'den fazla merkezde 28 binden fazla gönüllünün katılımıyla Hindistan'da aşı için şimdiye kadarki en büyük klinik denemenin gerçekleştirildiği belirtilirken, 3 dozlu aşının yüzde 66.6 etkinliğinin olduğu kaydedildi. ZyCoV-D'nin yetişkinlerle birlikte 12-18 yaş arasındakilere de yapılabileceği ifade edildi. Aşının korona virüsün mutasyon türlerine, özellikle Delta mutasyonuna karşı etkili olduğu vurgulanırken, iğnesiz bir aplikatörle uygulandığı belirtildi. ZyCoV-D, ülkede kullanımına onay verilen 6. korona virüs aşısı olurken, ilaç firması yılda 100-120 milyon doz aşı üretmeyi hedefliyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 34 bin 457 yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 32 milyon 393 bin 286'ya yükseldi. Son 24 saatte 375 kişinin virüse yenik düştüğü ülkede toplam can kaybı sayısı ise 433 bin 964'e ulaştı. Ülkedeki aktif vaka sayısı ise 361 bin 340 olarak açıklandı.

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Hindistan'da yerli üretim 'dünyanın ilk DNA bazlı' Covid-19 aşısına acil kullanım izni
Hindistan'da yerli üretim 'dünyanın ilk DNA bazlı' Covid-19 aşısına acil kullanım izni
Hindistan'da yerli üretim 'dünyanın ilk DNA bazlı' Covid-19 aşısına acil kullanım izni
Hindistan'da yerli üretim 'dünyanın ilk DNA bazlı' Covid-19 aşısına acil kullanım izni

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Hindistan'da yerli üretim "dünyanın ilk DNA bazlı" Covid-19 aşısına acil kullanım izni - Haberler
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