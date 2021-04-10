- Hindistan'da yeni rekor: son 24 saatte 145 bin 384 vaka
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- Hindistan'da yeni rekor: son 24 saatte 145 bin 384 vaka

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Hindistan'da yeni rekor: son 24 saatte 145 bin 384 vaka Hindistan'da korona virüs salgınında son 24 saatte 145 bin 384 bin yeni vaka tespit edilmesi ile günlük vaka sayısında yeni rekora ulaşıldı.

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- Hindistan'da yeni rekor: son 24 saatte 145 bin 384 vaka

YENİ DELHİ - Hindistan'da korona virüs salgınında son 24 saatte 145 bin 384 bin yeni vaka tespit edilmesi ile günlük vaka sayısında yeni rekora ulaşıldı.

Dünya genelinde korona virüs salgınında en çok vakanın kaydedildiği ülke olan Hindistan, son bir haftada kaydettiği vaka rekorları ile gündemden düşmüyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 145 bin 384 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 13 milyon 205 bin 926'ya yükseldiği bildirildi.

Ülkede son 24 saatte kaydedilen vaka sayısının salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı olduğu belirtildi. Son 24 saatte virüs nedeniyle 794 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısının da 168 bin 436'ya ulaştığı aktarıldı.

Aşı krizi başladı

Yeni Delhi, Pencap ve Rajasthan eyaletlerinden yetkililer stoklar yenilenmedikçe önümüzdeki günlerde aşılamaya devam edemeyeceklerini duyurdu. Ülkede salgınının merkez üssü olan Maharashtra eyaletinde ise hafta başında bazı aşı merkezleri kapatılırken, yetersiz aşı tedariki nedeniyle insanlar geri çevrildiği belirtildi.

Büyük bir aşı üreticisi olan Hindistan, şu kadar 98 milyondan fazla aşı uygularken, yaklaşık 1.4 milyarlık nüfusu aşılama çalışmalarında büyük arz sorunları ile karşı karşıya. Aşılar şu anda 45 yaş üzerindeki kişilere ve korona virüsle mücadelede ön saflarda çalışanlara uygulanıyor.

- Hindistan'da yeni rekor: son 24 saatte 145 bin 384 vaka
- Hindistan'da yeni rekor: son 24 saatte 145 bin 384 vaka
- Hindistan'da yeni rekor: son 24 saatte 145 bin 384 vaka
- Hindistan'da yeni rekor: son 24 saatte 145 bin 384 vaka

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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