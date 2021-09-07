Hindistan'da yağmur yağması için kız çocukları çıplak dolaştırıldı
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Hindistan'da yağmur yağması için kız çocukları çıplak dolaştırıldı

Hindistan'da yağmur yağması için kız çocukları çıplak dolaştırıldı
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Hindistan'da kuraklığın etkili olduğu Madya Pradeş eyaletinde yağmur yağdırmak için düzenlenen ayinde kız çocukları çıplak gezdirildi.

Hindistan'da kuraklığın etkili olduğu Madya Pradeş eyaletinde yağmur yağdırmak için düzenlenen ayinde kız çocukları çıplak gezdirildi.

BBC'deki habere göre, Madya Pradeş'in Bundelkhand bölgesinde kuraklık yaşanan bir köyde yağmur yağması için yapılan ritüelde çekilen görüntüler sosyal medyada yer aldı.

Videoda, 6 kız çocuğu omuzlarında kurbağa bağlı tahta bir sopayla çıplak şekilde dolaşırken görülüyor.

Yerel halktan birkaç kişi, ayinin yağmur tanrısını yatıştıracağına ve bölgeye yağış getireceğine inandıklarını ifade etti.

Hindistan Çocuk Haklarını Korunma Ulusal Komisyonu, köyün bağlı olduğu bölgenin yetkililerinden olaya ilişkin rapor istedi.

Madya Pradeş polisi olayla ilgili resmi bir şikayet almadıklarını yine de soruşturma açıldığını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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