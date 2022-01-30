Hindistan'da yağ fabrikasında yangın: 4 ölü
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hindistan'da bir yağ fabrikasında meydana gelen yangında 4 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan'da bir yağ fabrikasında meydana gelen yangında 4 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan'ın Jaipur kentinde bulunan terebentin yağ fabrikasında yaşanan yangında 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren çocukların fabrikaya aileleri ile birlikte çalışmaya geldiği öğrenildi.
Yangın, olay yerine sevk edilen ekipler tarafından kontrol altına alındı. - YENİ DELHİ
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa