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Hindistan'da yağ fabrikasında yangın: 4 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hindistan'da yağ fabrikasında yangın: 4 ölü

Hindistan'da bir yağ fabrikasında meydana gelen yangında 4 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da bir yağ fabrikasında meydana gelen yangında 4 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Jaipur kentinde bulunan terebentin yağ fabrikasında yaşanan yangında 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren çocukların fabrikaya aileleri ile birlikte çalışmaya geldiği öğrenildi.

Yangın, olay yerine sevk edilen ekipler tarafından kontrol altına alındı. - YENİ DELHİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Yangın, India, 3. Sayfa, Haber

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