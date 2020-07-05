Hindistan'da virüsten korunmak için altından maske yaptırdı Hindistan'da virüsten korunmak için altından maske yaptırdıHindistan, (DHA)- Hindistan'da Shankar Kurade (48) isimli bir kişi, koronavirüs (Covid-19) salgını sırasında takmak için altından 26 bin liralık maske yaptırdı.

Hindistan'da virüsten korunmak için altından maske yaptırdı

Hindistan, (DHA)- Hindistan'da Shankar Kurade (48) isimli bir kişi, koronavirüs (Covid-19) salgını sırasında takmak için altından 26 bin liralık maske yaptırdı.

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde bulunan Pune şehrindeki Shankar Kurade isimli kişi, salgın sırasında takmak için kendine altından maske yaptırdı. Yerel medyada yer alan haberlere göre, Pune'a bağlı Pimpri-Chinchwad bölgesinde yaşayan Kurade, maskenin ince olduğunu ve nefes alabilmek için de küçük delikleri bulunduğunu belirtti. Ayrıca Kurade'nin yaklaşık 26 bin 563 liraya (3 bin 870 dolar) mal olan maskenin etkili olup olmadığından emin olmadığı ifade edildi.

'GÜMÜŞ MASKE TAKAN BİRİNİ GÖRDÜM VE AKLIMA BU FİKİR GELDİ'

Altın takılar takmayı seven Kurade'nin, sosyal medya üzerinden gümüş maske giyen bir kişiyi görmesi üzerine bunu düşündüğü belirtildi. Kurade altın maske fikriyle ilgili olarak, "Sosyal medyada, Kolhapur'da gümüş maske giyen bir adamın videosunu gördüm ve sonra altın maske giymek aklıma geldi. Bir kuyumcu ile konuştum ve bir hafta içinde bana bu altın maskeyi verdi."

Kaynak: DHA