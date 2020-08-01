Hindistan'da vinç devrilmesi sonucu 11 kişi öldü
YENİ Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletinde bir vincin devrilmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.
01.08.2020 18:37 | Son Güncelleme: 01.08.2020 20:58
YENİ Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletinde bir vincin devrilmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.
Press Trust of India haber ajansına göre, Andhra Pradesh eyaletinin Visakhapatnam kentindeki bir tersanede vinç çöktü.
Yetkililer, kazada 11 işçinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Kazanın vincin ağırlık yükleme testinin yapıldığı esnada meydana geldiği belirtildi.
Vincin devrildiği alanda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA