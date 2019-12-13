Hindistan'da vatandaşlık yasasındaki değişikliğe protestolar sürüyor

13.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:54

Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde, komşu ülkelerden gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açarken, aynı durumdaki Müslüman göçmenleri dışarıda bırakan vatandaşlık yasası değişikliğine protestolar sürüyor.

Hint basınındaki haberlere göre, Assam eyaletinde, değişikliği protesto eden Tüm Assam Öğrenci Birliği (AASU) üyeleri, açlık grevi başlattı.

Çok sayıda protestocu, öğrencilerin açlık grevine destek verirken, AASU lideri Samucay Bataçarya, yaptığı açıklamada, "Herhangi bir baskıya boyun eğmeyeceğiz." dedi.

Göstericilerden Ravi Şarma, Assam halkının hükümetin yeni değişikliğine karşı olduğunu vurgulayarak, "Bu bizim için doğru değil. Yasa din temelinde ayrımcılık yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümet, eyaletin başkenti Dibrugarh'da sokağa çıkma yasağının 5 saatliğine kaldırıldığını duyurdu.

Meghalaya'da hükümet, başkent Shillong'un bazı bölgelerinde sokağa çıkma yasağı ilan ederken, internet erişimine 48 saatlik engelleme getirdi. Polis, lastik yakarak yolları kapatan protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah, Shillong Polis Akademisi'ne yapacağı ziyareti iptal etti.

Uttar Pradeş eyaletinde, bölge yönetimi, Aligarh Müslüman Üniversitesi Öğrenci Birliğinin protesto çağrısı sonrası internet servisine erişimin durdurulduğunu açıkladı.

Başkent Yeni Delhi'de Assam Eyaleti Kongre Komitesi üyeleri bir araya gelerek, yasadaki değişikliğe tepki gösterdi. Tüm kuzeydoğu eyaletlerinin kanunlaşan değişikliği protesto ettiğini anımsatan üyeler, "değişikliğe karşıyız" yazılı dövizler taşıdı.

Başkentte bulunan Jamia Millia İslamia Üniversitesi'nde öğrenciler protesto gösterisi düzenledi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride polis, protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz kullandı.

Batı Bengal eyaletinde binlerce kişi sokaklara çıktı ve kara yolunu trafiğe kapattı.

Hindistan'ın güneyinde yer alan Tamil Nadu eyaletinin Salem bölgesinde devam eden gösterilerde emniyet güçleri 100'den fazla kişiyi gözaltına aldı.

Üç eyaletin başbakanı yasayı uygulamayacaklarını duyurdu

Batı Bengal eyaleti Başbakanı Mamata Banerji, yaptığı açıklamada, değiştirilen Vatandaşlık Yasası'nın "hiçbir koşul altında" Batı Bengal'de uygulanmasına izin vermeyeceğini bildirdi.

Kerala eyaleti Başbakanı Pinarayi Vijayan ile Pencap eyaleti Başbakanı Amarinder Singh de yasanın kendi eyaletlerinde uygulanmasına müsaade etmeyeceklerini duyurdu.

Öte yandan, Hindistan İçişleri Bakanlığı'na dayandırılan kaynaklara göre, eyaletlerin yasanın uygulanmasını reddedecek yetkilerinin olmadığı ve kanunun tüm eyaletler için geçerli olduğu vurgulandı.

Hindistan'da hafta başından itibaren kuzeydoğu eyaletlerinde başlayan gösteriler, ülkenin diğer eyaletlerine de sıçradı.

Assam'ın başkenti Guvahati'de düzenlenen gösteriler sırasında polisin ateş açması sonucu 2 sivil yaşamını yitirmişti.

Vatandaşlık yasasında değişiklik

Hindistan'da komşu ülkelerden gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ve aynı konumdaki Müslüman göçmenleri dışarıda bırakan "vatandaşlık yasasında değişiklik öngören tasarı" Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind'in imzasıyla yasalaşarak resmi gazetede yayımlanmıştı.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenlerin vatandaş olmasını engelleyen 64 yıllık Vatandaşlık Yasası değişmiş oldu.

Değişikliğe göre, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek. Aynı pozisyondaki Müslümanlar ise yasanın dışında tutuldu.

Dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke Hindistan'ın, 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için attığı bir adım olarak görülen kanun, Müslümanların sınır dışı edileceği veya hapse atılacağı gerekçesiyle çokça eleştirilmişti.

Kaynak: AA