Hindistan'da vatandaşlık yasasına karşı protestolar üniversitelere yayılıyor

17.12.2019 07:08 | Son Güncelleme: 17.12.2019 07:08

Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen altı dini azınlığa mensup kişilere vatandaşlık yolunu açan, ancak aynı kapsamdaki Müslümanları saf dışı bırakan vatandaşlık yasası değişikliğine protestolar sürüyor.



Ülke genelinde Müslümanların yanı sıra farklı inanç gruplarına mensup yüz binlerce kişinin protesto ettiği yeni düzenleme, 10 Aralık'ta parlamentonun alt kanadında kabul edildi. Euronews.com'da Görüntüle