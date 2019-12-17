Hindistan'da vatandaşlık yasasına karşı protestolar üniversitelere yayılıyor
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Hindistan'da vatandaşlık yasasına karşı protestolar üniversitelere yayılıyor

Hindistan'da Müslümanları saf dışı bırakan yeni vatandaşlık yasasına yönelik protestolar devam ediyor. Ülke geneline yayılan protestolarda hayatını kaybedenler olurken, yüzlerce kişinin de yaralandığı belirtiliyior

17.12.2019 07:08 | Son Güncelleme: 17.12.2019 07:08
Hindistan'da vatandaşlık yasasına karşı protestolar üniversitelere yayılıyor

'da , Afganistan ve 'ten gelen altı dini azınlığa mensup kişilere vatandaşlık yolunu açan, ancak aynı kapsamdaki Müslümanları saf dışı bırakan vatandaşlık yasası değişikliğine protestolar sürüyor.


Ülke genelinde Müslümanların yanı sıra farklı inanç gruplarına mensup yüz binlerce kişinin protesto ettiği yeni düzenleme, 10 Aralık'ta parlamentonun alt kanadında kabul edildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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