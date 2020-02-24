Hindistan'da Vatandaşlık Yasası'na karşı gösteriler sürüyor

24.02.2020 18:34 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:34

Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakan Vatandaşlık Yasası'na karşı düzenlenen protestolar devam ediyor.

Hint basınındaki haberlere göre, başkent Yeni Delhi'nin kuzeydoğusunda çıkan olaylarda Emniyet Amiri Ratan Lal ile Muhammed Furkan isimli bir sivil öldü.

İsmi açıklanmayan üst düzey bir yetkili, Emniyet Amiri Lal'in başına isabet eden bir taş sebebiyle hayatını kaybettiğini belirtti. Aralarında Şahdara Emniyet Müdür Yardımcısı Amit Sharma'nın da bulunduğu 35'in üzerinde polis memuru yaralandı.

Başkentin Maujpur, Chand Bagh, Bhajanpura ve Jafrabad bölgesinde yaşanan olaylarda aralarında bir petrol istasyonunun da bulunduğu çok sayıda araç, market ve bina ateşe verildi.

5 metro istasyonu kapatıldı

Polis, göstericilere, göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde bazı göstericilerin, "Jai Shri Ram (Tanrı Ram'a selam olsun)" diyerek taş fırlattığı görüldü.

Yetkililer, çok sayıda protestocunun yaralandığını bildirirken, yaralıların sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Olayların yaşandığı bölgelere çok sayıda güvenlik gücü konuşlandırıldı.

Delhi Metro Demiryolu Şirketi'nden (DMRC) yapılan açıklamada Jafrabad, Maujpur-Babarpur, Gokulpuri, Johri Enclave ve Shiv Vihar metro istasyonlarına giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Trump, Yeni Delhi'ye vardı

Delhi Başbakanı Arvind Kejriwal, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yaşananları "çok üzücü" olarak nitelendirdi.

Cemaat-i İslami Hint'in Başkan Yardımcısı Muhammed Salim Enginer, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hindistan hükümeti ve Delhi Polisi'nden, aralarında yasayı protesto edenlerde dahil olmak üzere tüm vatandaşların güvenlik ve emniyetini sağlamalarını talep ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Başkentteki protestolar sürerken, ABD Başkanı Donald Trump, iki günlük resmi ziyaret kapsamında Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye ulaştı.

Dün, iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) politikacılarından Kapil Mishra, polise, olayları yatıştırması için ultimatom verdiğini açıklamıştı.

Jafrabad Metro İstasyonu yakınlarında, iki grup arasında dün de arbede yaşanmıştı.

Müslümanlar yasa kapsamının dışında kalıyor

Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları kapsam dışı tutan düzenleme, 9 Aralık 2019'dan bu yana protesto ediliyor.

Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı ülke çapında düzenlenen gösterilerde, protestocularla polis arasındaki çatışmalarda, 19'u Uttar Pradeş'te olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.

Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke olan Hindistan'da 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA