- Hindistan'da vaka sayısı rekor tazeledi: son 24 saatte 234 bin 692 vaka

- Hindistan'da vaka sayısı rekor tazeledi: son 24 saatte 234 bin 692 vaka Hindistan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte tespit edilen 234 bin 692 vaka ile salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

- Hindistan'da vaka sayısı rekor tazeledi: son 24 saatte 234 bin 692 vaka

YENİ DELHİ - Hindistan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte tespit edilen 234 bin 692 vaka ile salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Dünya genelinde en çok korona virüs vakası kaydedilen 2. ülke Hindistan'da salgının önüne geçilemiyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 234 bin 692 yeni vaka kaydedildiği, toplam vaka sayısının 14 milyon 526 bin 609'a yükseldiği bildirildi. Son 24 saatte tespit edilen vaka sayısıyla ülkede son 9 günde 8. kez günlük vaka sayısında rekor kırıldı. Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle bin 341 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybı sayısının da 175 bin 649'a ulaştığı aktarıldı.

Covid-19 vakalarında rekor üstüne rekor kırılırken, sağlık sisteminin tıkanma noktasına geldiği Hindistan'da hastanelerin doluluk oranları dün yüzde yüze ulaşmıştı. Ülkede Covid-19 hastalarını tedavi eden en büyük sağlık merkezi olan Yeni Delhi'deki Lok Nayak Jai Prakash Narayan Hastanesi dahil bazı sağlık kuruluşlarında birçok hastanın aynı yatağı paylaşmak zorunda kaldığı belirtilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı