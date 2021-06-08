Hindistan'da vaka sayısı 63 gün sonra ilk kez 100 binin altındaHindistan'da son 24 saatte 86 bin 498 vaka
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hindistan'da vaka sayısı 63 gün sonra ilk kez 100 binin altındaHindistan'da son 24 saatte 86 bin 498 vaka

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Hindistan'da vaka sayısı 63 gün sonra ilk kez 100 binin altında Hindistan'da son 24 saatte 86 bin 498 vaka Hindistan'da korona virüs salgınında son 24 saatte 86 bin 498 vaka tespit edilmesi ile günlük vaka sayısı 63 gün sonra ilk kez 100 binin altına düştü.

- Hindistan'da vaka sayısı 63 gün sonra ilk kez 100 binin altında

Hindistan'da son 24 saatte 86 bin 498 vaka

YENİ DELHİ - Hindistan'da korona virüs salgınında son 24 saatte 86 bin 498 vaka tespit edilmesi ile günlük vaka sayısı 63 gün sonra ilk kez 100 binin altına düştü.

Covid-19 salgınında ikinci dalganın etkisiyle mücadele edilen Hindistan'da günlük vaka sayısında düşüş sürüyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 86 bin 498 vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 28 milyon 996 bin 473'e yükseldiği bildirildi. Ülkede son kaydedilen vaka sayısı ile 63 gün sonra ilk kez vaka sayısı 100 binin altına düşmüş oldu. Hindistan'da günlük vaka sayısı 7 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 22 Nisan'da 300 binin, 1 Mayıs'ta ise 400 binin üzerine çıkmıştı.

Son 24 saatte 2 bin 123 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısının 351 bin 309'a yükseldiği ifade edildi. Ülke genelinde şu ana kadar toplam 27 milyon 341 bin 462 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği kaydedildi. İyileşenlerin sayısı 26 gündür yeni vaka sayısını geçerken, iyileşme oranı yüzde 94.29 olarak açıklandı.

Yaklaşık 1.4 milyon nüfusa sahip ülkede Ocak ayında başlatılan aşılama programında şu ana kadar 236 milyon 198 bin 726 doz aşı yapıldı. Yalnızca Pazartesi günü toplam 3 milyon 364 bin 476 doz aşı uygulandığı ifade edildi.

Hindistan'da vaka sayısı 63 gün sonra ilk kez 100 binin altındaHindistan'da son 24 saatte 86 bin 498 vaka
Hindistan'da vaka sayısı 63 gün sonra ilk kez 100 binin altındaHindistan'da son 24 saatte 86 bin 498 vaka
Hindistan'da vaka sayısı 63 gün sonra ilk kez 100 binin altındaHindistan'da son 24 saatte 86 bin 498 vaka
Hindistan'da vaka sayısı 63 gün sonra ilk kez 100 binin altındaHindistan'da son 24 saatte 86 bin 498 vaka

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 527 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 609 kişinin testi pozitif çıktı, 86 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 527 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 609 kişinin testi pozitif çıktı, 86 kişi hayatını kaybetti.
Mehmet Ceyhan'dan Sinovac aşısını çocuklarda uygulamaya başlayan Çin'e tepki: Hiçbir bilimsel veri yok
Mehmet Ceyhan'dan Sinovac aşısını çocuklarda uygulamaya başlayan Çin'e tepki: Hiçbir bilimsel veri yok
Koronavirüs sonrası ortaya çıkan MIS-C hastalığı hızla yayılıyor! Risk grubu çocuklar
Koronavirüs sonrası ortaya çıkan MIS-C hastalığı hızla yayılıyor! Risk grubu çocuklar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Sedat Peker Muharrem İnce İbrahim Aydemir Mustafa Sarıgül
Magazin Sarp Akkaya Demet Akalın Fatma Turgut Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hindistan'da vaka sayısı 63 gün sonra ilk kez 100 binin altındaHindistan'da son 24 saatte 86 bin 498 vaka - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 19:44:09. #1.14#

title