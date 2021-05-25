Hindistan'da vaka sayısı 14 Nisan'dan bu yana ilk kez 200 binin altında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hindistan'da vaka sayısı 14 Nisan'dan bu yana ilk kez 200 binin altında

Hindistan'da vaka sayısı 14 Nisan'dan bu yana ilk kez 200 binin altında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hindistan'da korona virüs salgınında son 24 saatte 196 bin 427 vaka tespit edilirken, 14 Nisan'dan bu yana günlük vaka sayısı ilk kez 200 binin altına düştü.

Hindistan'da korona virüs salgınında son 24 saatte 196 bin 427 vaka tespit edilirken, 14 Nisan'dan bu yana günlük vaka sayısı ilk kez 200 binin altına düştü.

Covid-19 salgınında ikinci dalganın etkisiyle hastanelerde başta oksijen tüpü olmak üzere ekipman sıkıntısının yaşandığı Hindistan'da günlük vaka sayısı düşüşte. Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 196 bin 427 vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 26 milyon 948 bin 874'e yükseldiği bildirildi. Haftalık pozitiflik oranının yüzde 12.6'ya düştüğü, ülkenin aktif vakalarının yüzde 72'sinin 8 eyaletten bildirildiğini ifade edildi. Günlük vaka sayısının 15 Nisan'da 200 binin, 22 Nisan'da 300 binin, 1 Mayıs'ta ise 400 binin üzerine çıktığı ülkede 14 Nisan'dan bu yana ilk kez 200 binin altında vaka tespit edildi. Ancak Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi Direktörü Sujeet Singh, vakaların artış oranının "endişe konusu" olmaya devam ettiği konusunda uyarıda bulundu. Son 24 saatte korona virüs nedeniyle 3 bin 511 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 307 bin 231'e ulaştı.

Dünya genelinde en çok korona virüs vakası görülen ülkeler arasında 2. sırada yer alan Hindistan, Covid-19 kaynaklı en çok ölümün kaydedildiği 3. ülke konumunda bulunuyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Koronavirüs salgınında normalleşme için 2 kritik tarih: Yaz ortasında rahatlama, sonbaharda ferahlama
Koronavirüs salgınında normalleşme için 2 kritik tarih: Yaz ortasında rahatlama, sonbaharda ferahlama
Son Dakika: Türkiye'de 24 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 178 kişi vefat etti, 7 bin 523 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 24 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 178 kişi vefat etti, 7 bin 523 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 197 kişi vefat etti, 7 bin 839 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 197 kişi vefat etti, 7 bin 839 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Derya Yanık Sedat Peker Volkan Bozkır Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Demet Evgar Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Nihat Özdemir Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Josef De Souza Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hindistan'da vaka sayısı 14 Nisan'dan bu yana ilk kez 200 binin altında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 12:59:15. #1.14#

title