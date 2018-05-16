Hindistan'da Feci Kaza! İşlek Caddedeki Bir Üst Geçit Çöktü: 18 Ölü

Hindistan'ın kuzeyinde bir üst geçidin çökmesi sonucu en az 18 kişi hayatını kaybetti.

İŞLEK YOLUN ÜZERİNE DÜŞEN ÜST GEÇİT 18 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Yetkililer, ülkenin kuzeyinde bulunan Varanasi kentindeki üst geçidin işlek bir yolun üzerine çöktüğünü belirterek olayda en az 18 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

ENKAZ ALTINDAN 5 YARALI ÇIKARILDI

Enkazdan çıkarılan 5 yaralının 2'sinin durumunun ağır olduğunu ifade eden yetkililer, yaralıların tedavi altına alındığını bildirdi. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

BAŞBAKAN TWİTTER'DAN PAYLAŞIM YAPTI

Başbakan Narendra Modi, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, kazayla ilgili üzüntüsünü ifade ederek yaralılara acil şifa diledi.