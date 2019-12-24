Hindistan'da Ulusal Nüfus Sicili'nin güncellenmesi teklifi onaylandı

24.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:06

Hindistan'da Başbakan Narendra Modi başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Ulusal Vatandaşlık Sicili'nin (NRC) ilk adımı olarak değerlendirilen Ulusal Nüfus Sicili'nin (NPR) güncellenmesine ilişkin teklifi onayladı.

Hint basınındaki haberlere göre, Nüfus Sayımı Komisyonu, NPR'nin amacının, "olağan mukimler için kapsamlı bir veri tabanı oluşturmak" olduğunu belirtti.

Yetkililer, veritabanının demografik detaylara sahip olacağını bildirerek, uygulamaya katılan kişilerin aralarında anne ve babalarının doğum yeri ve tarihleri, son ikamet edilen yer, ehliyet lisansı ve cep telefonu numaralarına ilişkin bilgilerin bulunduğu 21 farklı veriyi beyan etmelerinin zorunlu olduğunu vurguladı.

Ülkedeki her olağan mukimin NPR'ye kaydolmasının zorunlu olduğunu kaydeden yetkililer, uygulamanın 2020 Nisan ve eylül ayları arasında Assam hariç tüm eyaletlerde ve birlik topraklarında gerçekleştirileceğini açıkladı. Assam'da yasa dışı göçmenleri tespit etmek için NRC'nin uygulandığı anımsatan yetkililer, bu sebeple eyaletin NPR'nin dışında tutulduğunu dile getirdi.

Başbakan Narendra Modi başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Ulusal Nüfus Sicili'nin güncellenmesine ilişkin teklifi onayladı.

Çevre, Orman ve iklim Değişikliği, Bilgi ve Yayıncılık, Ağır Sanayi ve Kamu Kurumları Bakanı Prakaş Javadekar, yaptığı açıklamada, Hindistan'da yaşayan herkesin uygulamaya dahil edileceğini ve kimsenin herhangi bir kanıt sunmasına gerek olmayacağını kaydetti. Uygulamanın 550 milyon dolara mal olacağı belirtiliyor.

Olağan mukimler, bir bölgede 6 ay veya bu süreden daha fazla yaşayan veya gelecek 6 ay veya bu süreden daha fazla yaşamayı planlayan kişiler olarak tanımlanıyor.

Nüfus sayımı ile bağlantılı olan NPR uygulaması, ülke genelinde uygulanması planlanan ve geniş çaplı protestolara neden olan NRC'nin ilk adımı olarak değerlendiriliyor.

Ağustos ayında ülkenin doğusundaki Assam eyaletinde NRC uygulaması kapsamında çoğunluğu Müslüman 2 milyona yakın vatandaş, yasa dışı göçmenleri belirlemek için oluşturulan nihai vatandaşlık listesi dışında bırakılmıştı. Liste dışı bırakılan kişilerin vatandaşlıklarını kanıtlayamamaları halinde "yabancı" statüsünde değerlendirileceği belirtilmişti.

Uzmanlar, haftalardır devam eden vatandaşlık yasasındaki değişiklik ve NRC karşıtı protestoların arasında bu adımın atılmasının ülkedeki protestoları artırabileceği uyarısında bulunuyor.

Müslümanlar yasa kapsamının dışında kalıyor

Ülkenin çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları bu kapsamın dışında tutan yasa, 9 Aralık'tan bu yana protesto ediliyor.

Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı ülke çapında düzenlenen gösterilerde protestocularla polis arasında çıkan çatışmalarda 23 kişi hayatını kaybetmişti.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ile Hristiyanlar kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.

Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke Hindistan'da 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA