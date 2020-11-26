Hindistan'da ülke çapında grev
26.11.2020 15:09 | Son Güncelleme: 26.11.2020 15:15
Hindistan"da 10 büyük sendikanın ulusal grev çağrısının ardından 24 saat sürecek olan ülke çapında grev başladı.
Hindistan"da 10 büyük sendikanın ulusal grev çağrısının ardından 24 saat sürecek olan ülke çapında grev başladı. Grev birçok eyalette hayatı olumsuz etkiledi.
Hindistan'ın güneybatısındaki Kerala eyaletinde dükkanlar kapanırken, toplu ulaşım aksadı. Bankacılık ve kamu hizmetlerinde de grev nedeniyle aksamalar yaşandı.
10 büyük sendika hükümetin yeni tarım ve çalışma yasalarını protesto amacıyla 24 saatlik grev başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ashik K.S.