Hindistan'da Twitter tartışması büyüyor

Hindistan'da sosyal paylaşım sitesi Twitter'a 2 dava açıldı.

Hindistan'da sosyal paylaşım sitesi Twitter'a 2 dava açıldı.

BBC'nin haberine göre, Çocuk Haklarının Korunması Ulusal Komisyonu, Twitter'ı çocuk pornosuna teşvikten şikayet etti.

Bunun üzerine başkent Delhi'de görevli polisler, konuyla ilgili mahkemeye başvurdu.

Hint polisi, Madya Pradeş eyaletinde açtığı ikinci davada, Twitter'ın Hindistan haritasını yanlış gösterdiğini savundu.

Twitter'ın paylaştığı Hindistan haritasında Cammu Keşmir ve Ladakh bölgesi, ülke sınırları içinde gösterilmemişti.

Söz konusu harita, siteden 28 Haziran'da kaldırılmıştı.

Ülkede halihazırda Twitter'a son bir ay içinde açılmış 4 dava bulunuyor.

Sitenin ülke sorumlusu da dava edildi

Twitter'ın Hindistan sorumlusu Manish Maheshwari hakkında da dün bu harita nedeniyle dava açılmıştı.

Maheshwari hakkında açılmış iki dava daha bulunuyor.

Bunlardan biri, Uttar Pradeş eyaletinin haritasının yanlış yayımlanmasıyla ilgili.

Diğer dava ise Uttar Pradeş'te ay başında Müslüman bir erkeğe saldırıyı gösteren videoyu paylaşmasından kaynaklanıyordu.

İnternet düzenlemesi

Ülkede sosyal medya platformlarına yeni kurallar getiren internet düzenlemesi 26 Mayıs'ta hayata geçirilmişti.

Hindistan Teknoloji Bakanı Ravi Shankar Prasad, 16 Haziran'da Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, sosyal medya platformunun söz konusu düzenlemeye, verilen birden fazla fırsata rağmen "kasıtlı olarak uymama yolunu seçtiğini" açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen