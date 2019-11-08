Hindistan'da Twitter kullanıcıları neden Mastodon'a geçiyor?

08.11.2019 13:10 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:10

Hindistan'da birçok ünlü dahil bazı Twitter kullanıcıları, adı fazla duyulmamış alternatif bir sosyal medya platformu olan Mastodon'a geçmeye başladı.

Ülkede Yüksek Mahkeme avukatının hesabının bir hafta içinde iki kez askıya alınmasından sonra demokratik olmamakla suçlanan Twitter'a karşı boykot kampanyası başlatılmıştı.

Çarşamba günü bazı Twitter kullanıcılarının Çarşamba günü hesaplarını 24 saat süreyle kullanmadıkları belirtiliyor.

'Eşitlikçi bir alternatif'

Avukat Sanjay Hedge'in hesabı bir kez 19.36'da diğer çalışanlarla birlikte Nazi selamı vermeyen Hamburglu tersane işçisi August Landmesser'in ünlü fotoğrafını hesabının kapak fotoğrafı olarak kullandığı, bir kez de Hindistanlı şair Gorakh Pandey'in şiirini paylaştığı gerekçesiyle askıya alınmıştı.

Hedge'in Twitter'a dava açmasından sonra çok sayıda kullanıcı, paylaşım sitesinin nefret söylemi konusunda tutarsız bir politika izlediğini savunarak "daha eşitlikçi bir alternatif" dedikleri Mastodon'a geçti.

Hedge'in destekçileri, Twitter'ın azınlıklara karşı nefret söylemine izin verdiğini ve avukatın "seküler ve liberal" görüşleri nedeniyle hedef alındığını öne sürüyor.

Twitter bu suçlamaları reddetti. Şirketin açıklamasında içeriğin ideolojik ve siyasi bakış açısıyla modere edilmediği belirtildi.

Ancak Twitter kullanıcıları ve teknoloji uzmanları, platformun Hindistan'daki içeriğin moderasyonu konusunda iyi bir sicili olmadığını söylüyor.

İnternet politikaları analizleri yapan MediaNama adlı sitenin editörü Nikhil Pahwa, "Hükümetin baskısıyla karşı karşıya kalmadan önce WhatsApp yanlış bilgilendirme konusunda yeterince adım atmamıştı. Aynı şekilde Twitter'ın da nefret söylemi konusunda gerekeni yapmadığı açık. Taraflı bir tarzları var" dedi.

Gazetecileri Koruma Komitesinin (CPJ) yakın bir zaman önce yayımladığı bir rapora göre Twitter Hindistan'da "ülke engellik içerik" politikaları kapsamında yaklaşık bir milyon paylaşımı sildi ve 100 kadar hesaba erişimi engelledi.

"Hükümetin talebiyle kaldırıldı'

Raporda engellenen içeriğinin büyük çoğunluğunun hükümetin Keşmir'in Hindistan'ın denetimindeki kesiminin yarı özerk statüsünü kaldırmasını eleştiren mesajlar olduğu ve bunların hükümetin talebiyle kaldırıldığı belirtildi.

Mastodon'a geçen Nilanjana Roy adlı bir yazar, "Twitter'ın hükümet karşıtı sesleri susturmaya başladığı endişesi var" dedi.

Mastadon'u farklı kılan unsur, açık kaynak bir platform olması. Yani ağın tek bir entite tarafından yönetilmemesi.

Bunun yerine kullanıcılar, kendi server'larını yaratıp işletiyorlar. Bu, ağın birçok server'dan oluşması anlamına geliyor. Her server'ın kendi kuralları var. Bu da kullanıcılara kurallarını kendilerine uygun buldukları server'ları seçme fırsatı veriyor.

Ekim 2016'da açılan Mastodon, 2,2 milyon kullanıcısı olduğunu söylüyor. Twitter'ın kullanıcı sayısı ise 300 milyondan fazla.

Birçok kişi Mastodon'u Twitter'a karşı iyi bir alternatif olarak görmesine rağmen, bazı kişiler platformu kullanmanın Twitter kadar kolay olmadığını söylüyor.

Bu da uzun vadede bile Mastodon'un Twitter'ı geçmesinin olası olmadığı anlamına geliyor.

Bazı uzmanlar "geçici bir heves" olarak niteledikleri Twitter'ı terk etme hareketinin kalıcı bir etkisi olmayacağı görüşünde.