Hindistan'da "tropikal fırtına" uyarısı yapıldı - Haberler
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Hindistan'da "tropikal fırtına" uyarısı yapıldı

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel
Hindistan'da

Hindistan'da bazı bölgeler için tropikal fırtına uyarısı yapılarak okulların kapatıldığı ve tren seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Hindistan'da bazı bölgeler için tropikal fırtına uyarısı yapılarak okulların kapatıldığı ve tren seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Hindistan Meteoroloji Dairesinden (IMD) yapılan açıklamada, şiddetli fırtınanın Andhra Pradesh eyaletinde etkisini göstermeye başlayacağı belirtildi.

Yetkililer, bazı bölgelerde fırtına uyarısı yayımlayarak eğitime ara verildiğini ve tren seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

Arama kurtarma ekiplerinin kıyı kesimlerde hazırda bekletildiği kaydedildi.

Bilim insanları, şiddetli rüzgarların ülkede sık sık görülmeye başlandığını ve bunun, iklim değişikliğine bağlı yaşandığına dikkati çekti.

Tropikal fırtınanın, Andhra Pradesh eyaletinin ardından Odsiha ve Batı Bengal eyaletlerinde saatte 100 kilometreye varan hızla etkisini göstermesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Son Dakika Haberleri

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