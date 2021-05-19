Hindistan'da tropik fırtına nedeniyle batan gemiyi arama çalışmalarında 26 kişinin cesedine ulaşıldı

Hindistan donanması, Tauktae tropik fırtınası nedeniyle Mumbai açıklarında batan mavna tipi gemiyi arama çalışmalarında 26 kişinin cesedine ulaşıldığını açıkladı.

Hindistan donanması, Tauktae tropik fırtınası nedeniyle Mumbai açıklarında batan mavna tipi gemiyi arama çalışmalarında 26 kişinin cesedine ulaşıldığını açıkladı.

Donanma sözcüsü Alok Anand, 3 geminin katıldığı, helikopterle yapılan aramalarda şu ana dek gemi mürettebatı ve yolculardan 186 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Anand, 26 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ve kalan 49 kişiyi bulmak için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Öte yandan Mumbai'nin kuzeyinde batan bir başka mavna için yürütülen ayrı bir operasyonda ise 35 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

Her iki geminin de devlete ait Hindistan Petrol ve Doğal Gaz Şirketi adına nakliyat işleri yaptığı kaydedildi.

"Son yirmi yılın en şiddetli tropik fırtınası" olarak nitelenen Tauktae, Hindistan'ın kuzeybatı kıyısındaki Gucarat ve Maharaştra eyaletlerinde 50 kişinin ölümüne sebep oldu.

Tauktae fırtınası nedeniyle Gucarat eyaletinde yaklaşık 16 bin evde hasar meydana gelirken, rüzgarların şiddetiyle binlerce elektrik direği ve ağaç devrildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın