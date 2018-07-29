Hindistan'da Tribün Çöktü: Çok Sayıda Yaralı Var

Hindistan'ın Racastan eyaletinin Sri Ganganagar kentinde düzenlenen tarım fuarı kapsamında düzenlenen traktör gösterisinde tribün çöktü. Resmi kaynaklardan yapılan açıklamaya göre olayda 5'i ağır olmak üzere 17 kişi yaralandı. Öte yandan yerel basın kaynakları, hükümetin bilgisini yalanlayarak olayda en az 50 kişinin yaralandığını ve enkaz altında kalan birçok kişinin de kurtarılma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

GÖÇÜK ALTINDA ÇOK FAZLA YARALI VAR

Hindistan'ın yerel basın kaynaklarının açıklamaralına göre resmi kaynakların açıkladığı sayının en az 3 katı daha fazla yaralı olduğu öğrenildi. Çok fazla kişinin göçük altında kaldığı ifade eden yerel basın kaynakları ölümlerin artacağını da söyledi.