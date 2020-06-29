Hindistan'da tren motosikleti biçti Hindistan'da hemzemin geçitten geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü, trenin çarpması sonucu feci şekilde can verdi.

Hindistan'da hemzemin geçitten geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü, trenin çarpması sonucu feci şekilde can verdi.

Gucarat eyaletindeki Vadodara kentine bağlı Karachiya kasabasında hemzemin geçitten geçmeye çalışan motosiklete tren çarptı. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ise bugün ortaya çıktı. Kazada hemzemin geçidin bariyerlerinin kapalı olmasına rağmen sürücünün karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı ve trenin motosiklete çarptığı görülüyor.

Yetkililer, vatandaşların kurallara uymaması nedeni ile demiryollarında bu tarz kazaların her gün meydana geldiğini aktarırken, vatandaşlara kurallara uyması çağrısında bulundu. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA