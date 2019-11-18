Hindistan'da traktör oyun oynayan çocukların üzerine devrildi: 6 ölü
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Hindistan'da traktör oyun oynayan çocukların üzerine devrildi: 6 ölü

Hindistan'ın Bihar eyaletinde traktörün oyun oynayan çocukların üzerine devrilmesi sonucu 6 çocuk hayatını kaybetti.

18.11.2019 16:32 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:32
Hindistan'da traktör oyun oynayan çocukların üzerine devrildi: 6 ölü

Hindistan'ın Bihar eyaletinde traktörün oyun oynayan çocukların üzerine devrilmesi sonucu 6 çocuk hayatını kaybetti.

Hint basınındaki haberlere göre, eyaletin Gopalganj bölgesinde virajı alamayan fayans yüklü traktör, oyun oynayan kız çocuklarının üzerine devrildi.

Kazada, traktörün altında kalan 10 ila 15 yaşlarındaki 6 çocuk yaşamını yitirdi.

Polis yetkilileri, şoförün olay yerinden kaçtığı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA
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